В Сети опубликовали видео момента столкновения ВАЗ и троллейбуса на Минеральной улице

В аварии погибли два человека.

На выходных в Калининском районе Санкт-Петербурга произошло смертельно ДТП, погибли два человека. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. В понедельник появилось видео с моментом аварии.

По предварительным данным, 13 июля около 19:40 на Минеральной улице возле дома № 3 легковушка влетела в остановившийся на красный сигнал светофора троллейбус. Из-за большой скорости и сильного удара вся передняя часть "ВАЗ2107" оказалась замята под общественным транспортом.

В результате аварии на месте погибли 47-летний водитель легковушки и его пассажирка. По факту происшествия проводится проверка.

Ночью 15-го июля произошло ДТП с участием Делимобиля.

Видео: ВК/ Дорожный патруль. Санкт-Петербург