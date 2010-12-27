Самолет, летевший из Петербурга в Новый Уренгой, сделал круги и вернулся в "Пулково"

Причиной стала техническая неисправность.

Самолет, летевший из Петербурга в Новый Уренгой, вынужден был вернуться в петербургский аэропорт. Об этом свидетельствуют данные сервиса Fightradar24.

Борт отправился утром 15-го июля. Около 1,5 часов пассажиры вынуждены были кружить над Петербургом. Самолет не улетел за пределы города.

В пресс-службе авиакомпании "Ямал" сообщили, что причиной возврата стала "незначительная техническая неисправность".

Самолет готовится к отправке.

На прошлой неделе самолет авиакомпании "Россия" также вернулся в Петербург после вылета. Он сделал круг над Балтийским морем и приземлился в "Пулково" из-за технической неисправности.

Фото: pixabay.com

flightradar24.com