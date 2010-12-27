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Самолет, летевший из Петербурга в Новый Уренгой, сделал круги и вернулся в "Пулково"
Сегодня, 8:44
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Самолет, летевший из Петербурга в Новый Уренгой, сделал круги и вернулся в "Пулково"

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Причиной стала техническая неисправность.

Самолет, летевший из Петербурга в Новый Уренгой, вынужден был вернуться в петербургский аэропорт. Об этом свидетельствуют данные сервиса Fightradar24.

Борт отправился утром 15-го июля. Около 1,5 часов пассажиры вынуждены были кружить над Петербургом. Самолет не улетел за пределы города. 

В пресс-службе авиакомпании "Ямал" сообщили, что причиной возврата стала "незначительная техническая неисправность". 

Самолет готовится к отправке. 

На прошлой неделе самолет авиакомпании "Россия" также вернулся в Петербург после вылета. Он сделал круг над Балтийским морем и приземлился в "Пулково" из-за технической неисправности. 

Фото: pixabay.com

          flightradar24.com

Теги: аэропорт, пулково, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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