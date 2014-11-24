Самолет из Египта в Петербург приземлился в Таллине из-за угрозы БПЛА

Самолет авиакомпании Air Cairo, выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, утром 12 сентября совершил экстренную посадку в аэропорту Таллина. Об этом сообщает "КП-Петербург".
По данным Пулково, рейс 921 не смог приземлиться по расписанию в 04:45 из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Причиной стали угрозы беспилотных летательных аппаратов.
На борту находились 172 пассажира. После ожидания в Таллине самолет вылетел в Петербург и прибыл в 11:00. Ограничения в работе аэропорта Пулково сняли в 09:50, после чего аэропорт перешел к штатному режиму.
Напомним, в Ленобласти минувшей ночью уничтожили более 30 БПЛА.
Фото: Piter.TV
