Самолет из Египта в Петербург приземлился в Таллине из-за угрозы БПЛА

Рейс Шарм эль Шейх Санкт Петербург задержали утром 12 сентября из за ограничений.

Самолет авиакомпании Air Cairo, выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, утром 12 сентября совершил экстренную посадку в аэропорту Таллина. Об этом сообщает "КП-Петербург".

По данным Пулково, рейс 921 не смог приземлиться по расписанию в 04:45 из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Причиной стали угрозы беспилотных летательных аппаратов.

На борту находились 172 пассажира. После ожидания в Таллине самолет вылетел в Петербург и прибыл в 11:00. Ограничения в работе аэропорта Пулково сняли в 09:50, после чего аэропорт перешел к штатному режиму.

Напомним, в Ленобласти минувшей ночью уничтожили более 30 БПЛА.

Фото: Piter.TV