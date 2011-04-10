Самолет из Анапы не смог приземлиться из-за сильного ветра в Петербурге

пассажиров временно разместили в аэропорту Пскова.

В четверг, 23 декабря, самолет из Анапы не смог приземлиться в аэропорту Пулково. Это произошло из-за сильного ветра. Об этом сообщает "Фонтанка".

Как сообщает читатель издания, пассажиры разместились в здании аэровокзала Пскова, где их временно разместили. Часть из них отказались лететь дальше.

В пресс-службе "Пулково" не ответили, когда самолет приземлиться, отметив, что "это же погода".

Ранее из Петербурга в Алма-Ату с 26 декабря запустят прямые рейсы. Самолет будет выполнять рейс один раз в неделю.

Фото: Piter.tv

