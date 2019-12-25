Из Петербурга в Алма-Ату с 26 декабря запустят прямые рейсы

Самолет будет выполнять рейс один раз в неделю.

С 26 декабря прямое авиасообщение запустят между Петербургом и Алма-Атой в Казахстане. Рейсы будет выполнять компания "Уральские авиалинии". Об этом сообщила пресс-служба "Воздушные ворота Северной столицы".

Самолет будет выполнять рейс один раз в неделю. Из Пулково вылет будет осуществляться по воскресеньям в 21:05, в Алма-Ату самолет прибудет в 5:05. Обратный рейс запланирован на 6:05 в понедельник, в Петербурге он будет в 8:30.

Также с 25 декабря открывают рейсы из Пулково в Хургаду.

Фото: Piter.tv