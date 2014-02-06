С 25 декабря открывают рейсы из Пулково в Хургаду

По этому маршруту будут летать Airbus A320.

В среду, 22 декабря, стало известно, что "Аэрофлот"открывает прямые рейсы из Петербурга в Хургаду. По этому маршруту будут летать Airbus A320. Рейсы в Египет откроют 25 декабря.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, это второе направление в Египет, которое стало регулярным. Напомним, что рейсы в Шарм-эль-Шейх запустили 20 декабря.

На эти направления были сняты ограничения 9 декабря. Для въезда в страну необходимы сертификат вакцинации, отечественный препарат допускается и тогда в этом случае ПЦР не требуется. Исключения составляют туристы, которые прибыли из стран с мутировавшим вирусом.

Ранее авиакомпания "Россия" увеличила количество рейсов из Петербурга в новогодние праздники. Их дополнители ввели с 30 декабря по 9 января.

Фото: pexels

