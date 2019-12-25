Авиакомпания "Россия" увеличила количество рейсов из Петербурга в новогодние праздники

Авиакомпания "Россия" увеличила количество рейсов из Петербурга, выполняемых в партнерстве с "Аэрофлотом" по популярным направлениям. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Лайнеры будут выполнять полеты из Петербурга по следующему расписанию:
29 декабря – в Сочи;
30 декабря – в Архангельск, Калининград, Краснодар, Мурманск, Пермь, Самару, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Уфу и Челябинск;
31 декабря – в Калининград, Краснодар, Мурманск, Тюмень, Уфу и Челябинск;
2 января – в Сочи;
5 января – в Сочи;
8 января – в Калининград, Краснодар, Мурманск, Самару, Сочи, Сыктывкар, Уфу и Челябинск;
9 января – в Калининград, Краснодар, Мурманск, Сочи и Челябинск.
Также ранее Росавиация выдала новые допуски на регулярные и чартерные рейсы за границу. Российские авиакомпании получили допуски на летние чартеры в Болгарию, Испанию и на Кипр, а также на новые регулярные рейсы на Мальдивы, Кубу и не только.
Фото: Piter.TV
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