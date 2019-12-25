Авиакомпания "Россия" увеличила количество рейсов из Петербурга в новогодние праздники

Их дополнители ввели с 30 декабря по 9 января.

Авиакомпания "Россия" увеличила количество рейсов из Петербурга, выполняемых в партнерстве с "Аэрофлотом" по популярным направлениям. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Лайнеры будут выполнять полеты из Петербурга по следующему расписанию:

29 декабря – в Сочи;

30 декабря – в Архангельск, Калининград, Краснодар, Мурманск, Пермь, Самару, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Уфу и Челябинск;

31 декабря – в Калининград, Краснодар, Мурманск, Тюмень, Уфу и Челябинск;

2 января – в Сочи;

5 января – в Сочи;

8 января – в Калининград, Краснодар, Мурманск, Самару, Сочи, Сыктывкар, Уфу и Челябинск;

9 января – в Калининград, Краснодар, Мурманск, Сочи и Челябинск.

Также ранее Росавиация выдала новые допуски на регулярные и чартерные рейсы за границу. Российские авиакомпании получили допуски на летние чартеры в Болгарию, Испанию и на Кипр, а также на новые регулярные рейсы на Мальдивы, Кубу и не только.

Фото: Piter.TV