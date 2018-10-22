Вылетевший из Екатеринбурга самолет вернется обратно из-за неполадки

На данный момент точные причины неизвестны.

Пассажирский лайнер возвращается в Кольцово из-за сработавшего датчика неисправности. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на источник в экстренных службах по региону.

Самолет выполнял рейс из Екатеринбурга в Симферополь. Во время полета на борту сработало оповещение о технической неисправности. В результате экипаж принял решение о вынужденной посадке в Кольцово. В настоящее время лайнер вырабатывает топливо. Известно, что обслуживанием перелета пассажиров занимается компания "Уральские авиалинии".

Ранее Piter.tv писал о том, что в МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате.

