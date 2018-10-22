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Сегодня, 14:18
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lesjasap
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Вылетевший из Екатеринбурга самолет вернется обратно из-за неполадки

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На данный момент точные причины неизвестны.

Пассажирский лайнер возвращается в Кольцово из-за сработавшего датчика неисправности. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на источник в экстренных службах по региону.

Самолет выполнял рейс из Екатеринбурга в Симферополь. Во время полета на борту сработало оповещение о технической неисправности. В результате экипаж принял решение о вынужденной посадке в Кольцово. В настоящее время лайнер вырабатывает топливо. Известно, что обслуживанием перелета пассажиров занимается компания "Уральские авиалинии".

Ранее Piter.tv писал о том, что в МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате.
 

Теги: кольцово, посадка, уральские авиалинии
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 2 )

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Riyaz
Сегодня 15:06

Господи! Спаси этот рейс!!! Пусть приземление и посадка будут безопасными!!! Пусть все останутся живы!!!

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Аноним
Сегодня 15:04

Господи! Спаси этот рейс!!! Пусть приземление и посадка будут безопасными!!! Пусть все останутся живы!!!

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