Самолет "России" не долетел до Петербурга из-за неисправного крыла

Пассажиров отправят резервным бортом Superjet 100.

В понедельник, 22 августа, самолет авиакомпании "Россия" вернулся в аэропорт Орска из-за технической неисправности. У судна сработал датчик исправности механизации крыла. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Борт направлялся в Петербург. Пассажиров отправят резервным бортом Superjet 100. Вылет из Орска запланировали на 17:00, а прилет в Пулково в 23:00. Представители "России" отмечают, что резервный борт вылетел из Пулково после 16:45, а первый самолет приземлился в пункте вылета в 17:05.

Пассажирам выдадут напитки и горячее питание. Если время ожидания увеличится, то их разместят в отеле, добавили в авиакомпании.

Ранее самолет, вылетевший в Сыктывкар, вернулся в Пулково. По данным сервиса Flightradar, позже самолет развернулся на территории Ленинградской области. Причиной стал сработавший датчик.

Фото: Piter.tv

