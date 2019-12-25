Самолет, вылетевший в Сыктывкар, вернулся в Пулково

В небе он пробыл около часа.

Самолет, вылетевший из Петербурга в Сыктывкар, вернулся в Пулково. В полете он провел около часа. В онлайн-табло аэропорта говорится о том, что рейс "задержан".

Борт авиакомпании "Россия" отправился из Северной столицы 09:50. По данным сервиса Flightradar, позже самолет развернулся на территории Ленинградской области.

Как пишет "Фонтанка", причиной стал сработавший датчик. Пассажиров отправят на другом воздушном судне.

Отметим, что это как минимум второй самолет "России", который вернулся в Пулково после вылета на этой неделе.

Фото: Piter.tv