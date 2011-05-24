Самолет в Екатеринбург вернулся в Пулково после нескольких часов в полете

Пассажиров отправят резервным бортом.

Самолет из Петербурга в Екатеринбург нарезал круги над Ладожским озером, а затем вернулся в аэропорт Пулково. Транспортная прокуратура по Северо-Западу начала проверку.

Инцидент произошел 17 августа. Судя по онлайн-табло, речь идет о рейсе FV 6417 авиакомпании "Россия", который вылетел в 11:50. В 14:19 борт благополучно вернулся в точку отправления. В самолете находились 89 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не пострадал.

Принимаются меры для того, чтобы пассажиры смогли вылететь в Екатеринбург резервным бортом. Причины возврата самолета устанавливаются.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что с 17 августа возобновляются рейсы между Петербургом и Тунисом.

Фото: Piter.tv