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Самолет в Екатеринбург вернулся в Пулково после нескольких часов в полете
Сегодня, 15:26
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Самолет в Екатеринбург вернулся в Пулково после нескольких часов в полете

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Пассажиров отправят резервным бортом.

Самолет из Петербурга в Екатеринбург нарезал круги над Ладожским озером, а затем вернулся в аэропорт Пулково. Транспортная прокуратура по Северо-Западу начала проверку. 

Инцидент произошел 17 августа. Судя по онлайн-табло, речь идет о рейсе FV 6417 авиакомпании "Россия", который вылетел в 11:50. В 14:19 борт благополучно вернулся в точку отправления. В самолете находились 89 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не пострадал.

Принимаются меры для того, чтобы пассажиры смогли вылететь в Екатеринбург резервным бортом. Причины возврата самолета устанавливаются. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что с 17 августа возобновляются рейсы между Петербургом и Тунисом. 

Фото: Piter.tv

Теги: авиакомпания россия, рейс, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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