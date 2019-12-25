Самолет из Сочи прилетел в Петербург с задержкой из-за безмасочника

Мужчина с агрессией воспринял просьбу надеть маску в салоне воздушного судна и отказывался садиться на свое место.

Самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Сочи в Петербург, задержался более чем на час в аэропорту вылета из-за безмасочника. Об этом пишет "Фонтанка".

По словам очевидцев, один из пассажиров устроил дебош на борту самолета. Мужчина с агрессией воспринял просьбу надеть маску в салоне воздушного судна и отказывался садиться на свое место. Он кричал и оскорблял бортпроводниц.

Дебошира вместе со спутницей вывели из самолета. Воздушное судно должно было вылететь в Северную столицу в 17:55, однако отправление состоялось только после 19:30.

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Фото: pexels.com