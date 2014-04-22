Самолёт Петербург-Москва вернулся из-за треснувшего стекла в кабине

Рейс авиакомпании "Россия" вынужденно вернулся в аэропорт вылета после обнаружения повреждения остекления кабины пилотов. Посадка прошла благополучно, пассажиров отправили резервным бортом.

Пассажирский самолёт авиакомпании "Россия", выполнявший рейс FV6181 по маршруту Санкт-Петербург — Москва, вернулся в аэропорт вылета. Причиной возврата стало растрескивание внешнего слоя одной из секций остекления в кабине экипажа.

Решение о возврате принял командир воздушного судна. Инцидент произошёл 2 июля, посадка в Пулково прошла в штатном режиме. Пассажиры были отправлены в Москву резервным бортом. В пресс-службе авиакомпании и аэропорта подтвердили, что никто не пострадал.

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