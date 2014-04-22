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Самолёт Петербург-Москва вернулся из-за треснувшего стекла в кабине
Сегодня, 20:58
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Самолёт Петербург-Москва вернулся из-за треснувшего стекла в кабине

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Рейс авиакомпании "Россия" вынужденно вернулся в аэропорт вылета после обнаружения повреждения остекления кабины пилотов. Посадка прошла благополучно, пассажиров отправили резервным бортом.

Пассажирский самолёт авиакомпании "Россия", выполнявший рейс FV6181 по маршруту Санкт-Петербург — Москва, вернулся в аэропорт вылета. Причиной возврата стало растрескивание внешнего слоя одной из секций остекления в кабине экипажа.

Решение о возврате принял командир воздушного судна. Инцидент произошёл 2 июля, посадка в Пулково прошла в штатном режиме. Пассажиры были отправлены в Москву резервным бортом. В пресс-службе авиакомпании и аэропорта подтвердили, что никто не пострадал.

Ранее Piter.TV сообщал, что самолет Turkish Airlines поставил мировой рекорд по налету за год.

Фото: pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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