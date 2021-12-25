Самолет МС-21 с российским композитным крылом совершил первый полет

Тестирование прошло успешно.

Российский новейший гражданский самолет МС-21-300 с отечественным композитным крылом совершил первый полет. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Ростеха. Специалисты уточнили, что крыло создано из полимерных материалов.

Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода - филиала компании "Иркут". Полет прошел в штатном режиме. Полетное задание выполнено полностью. Системы самолета работали в штатном режиме. пресс-служба Ростеха

Тестирование проводилось на территории компании-разработчика "Иркут", которая входит в состав "Объединенной авиастроительной корпорации" от государственной корпорации Ростеха. За штурвалом воздушного борта находились летчики-испытатели Герои России Роман Таскаев и Олег Кононенко.

Напомним, что создание композитного крыла для авиации в РФ началось осенью 2018 года, когда компания "Аэрокомпозит" оказалась под американскими санкциями. Производитель лишился возможности закупать иностранное сырье для крыльев самолетов. Разработкой отечественного аналога занялся Росатом.

Мантуров объявил о завершении летной сертификации МС-21.

Фото и видео: пресс-служба Ростеха