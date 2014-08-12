Мантуров объявил о завершении летной сертификации МС-21

Глава Минпромторга сообщил о скорой выдаче документов для гражданского лайнера.

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров объявил о завершении летной сертификации отечественного гражданского самолета МС-21. В ближайшее время воздушный борт получит документы. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" рассказал эксперт.

Мы завершили летную сертификационную программу по самолету МС-21 и рассчитываем в ближайшее время получить сертификат типа. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Напомним, что российский лайнер МС-21 представляет из себя среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Разработкой борта занимались специалисты ПАО "Корпорация "Иркут". Фирма входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации. Первый полет МС-21 состоялся 28 мая 2017 года.

В 2022 году рост обрабатывающей промышленности в России может составить 5%.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

