Мантуров объявил о завершении летной сертификации МС-21

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров объявил о завершении летной сертификации отечественного гражданского самолета МС-21. В ближайшее время воздушный борт получит документы. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" рассказал эксперт.
Мы завершили летную сертификационную программу по самолету МС-21 и рассчитываем в ближайшее время получить сертификат типа.
Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ
Напомним, что российский лайнер МС-21 представляет из себя среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Разработкой борта занимались специалисты ПАО "Корпорация "Иркут". Фирма входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации. Первый полет МС-21 состоялся 28 мая 2017 года.
В 2022 году рост обрабатывающей промышленности в России может составить 5%.
Фото и видео: YouTube / Россия-24
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все