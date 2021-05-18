Самолет МЧС России переправит в медцентры пациентов из Абхазии

Из Абхазии пациенты будут доставлены на лечение в Россию.

Медицинский борт Ил-76 российского экстренного ведомства прилетел в аэропорт Сухума. С собой он заберёт восемь пациентов из Абхазии, которые затем отправятся на лечение в лучшие федеральные профильные центры нашей страны. По данным сотрудников пресс-службы ГУ МЧС, в воздушном судне находятся специалисты, врачи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и представители МЧС. Дополнительно на время рейса всех пассажиров будет сопровождать работник психологической помощи.

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Фото и видео: ГУ МЧС России