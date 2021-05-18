  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:36
86
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Самолет МЧС России переправит в медцентры пациентов из Абхазии

0 0

Из Абхазии пациенты будут доставлены на лечение в Россию.

Медицинский борт Ил-76 российского экстренного ведомства прилетел в аэропорт Сухума. С собой он заберёт восемь пациентов из Абхазии, которые затем отправятся на лечение в лучшие федеральные профильные центры нашей страны. По данным сотрудников пресс-службы ГУ МЧС, в  воздушном судне находятся  специалисты, врачи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и представители МЧС. Дополнительно  на время рейса всех пассажиров будет сопровождать работник психологической помощи.

ГУ МЧС: В Краснодаре загорелся склад.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: абхазия, гу мчс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии