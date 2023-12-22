Самолёт, выполнявший рейс Красноярск-Петербург, подал сигнал cрочности в небе

Пилот самолёта объявил о сигнале срочности из-за низкого уровня топлива.

Самолёт российской авиакомпании подал сигнал срочности, находясь в воздухе. Согласно информации Telegram-канала Aviaincident, непредвиденная ситуация произошла с лайнером, который следовал из Красноярска в Санкт-Петербург в воскресенье, 17 марта.

Пилот самолёта объявил о сигнале срочности из-за низкого уровня топлива.

Несмотря на произошедшее, команда самолета приняла решение продолжать полет до аэропорта назначения, и в результате самолет благополучно приземлился в Пулково.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге усилят движение общественного транспорта на нескольких маршрутах.

Фото: Piter.TV