Самолет AnadoluJet выкатился за пределы ВПП в Перми

Никто не пострадал, организована проверка.

Самолет авиакомпании AnadoluJet выкaтился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке на территории пермской воздушной гавани. В результате инцидента пострадавших нет. Соответствующее заявление опубликовали сотрудники международного аэропорта в социальных сетях. Специалисты из Уральской транспортной прокуратуры уточнили, что борт выкатился за пределы ВПП на 50 метров. В этот момент в лайнере находилось 174 пассажира, включая 26 несовершенннолетних, а также семь членов экипажа.

Самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet, рейс TK 3964, при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет. Пассажиры доставлены в аэровокзал. пресс-служба аэропорта

Пассажирский лайнер не пoлучил видимых повреждений. Он отбуксирован на стoянку. Аэродром Большое Сaвино временно был закрыт на прием и oтправление самолетов, но уже с 15:50 по местному времени (в 13:50 по времени Москвы) все рейсы обслуживаются в стандартном режиме. Транспортная прокуратура организовала проверку безопасности полетов.

Трамвайную линию от Купчино до Пулково внесут в Генплан.

Фото и видео: Telegram / ТАСС, Уральская транспортная прокуратура