Самолет "Аэрофлота" вернулся в Москву из-за ухудшения состояния пассажира

После посадки он был передан бригаде медицинских работников, которые констатировали его смерть.

Самолет компании "Аэрофлот" вернулся в Москву из-за ухудшения состояния пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Инцидент произошел 20 февраля. Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, вернулся в аэропорт из-за внезапного ухудшения состояния пожилого пассажира. Отмечается, что мужчина летел в сопровождении врача. После посадки он был передан бригаде медицинских работников, которые констатировали его смерть. Также в "Аэрофлоте" добавили, что позже самолет вылетел в пункт назначения.

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Фото: Piter.tv