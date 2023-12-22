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Самокатчица сбила на Звёздной улице семилетнюю девочку
Сегодня, 16:28
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Самокатчица сбила на Звёздной улице семилетнюю девочку

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По данному факту проводится проверка. 

В Московском районе Петербурга самокатчица сбила семилетнюю девочку, о чем стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел днём 28 марта, за рулём электросамоката находилась женщина, которая у дома №12 по Звёздной улице сбила 7-летнюю девочку. Ребёнок ударился о самокат левым виском, получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

По данному факту проводится проверка. 

В удовлетворительном состоянии ребёнка доставили в детскую больницу. Проводится проверка.

Стало известно, что оператор кикшеринга ограничил возможность въезда на электросамокатах на ЗСД.

Фото: Piter.tv

Теги: звездная улица, самокаты
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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