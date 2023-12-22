Самокатчица сбила на Звёздной улице семилетнюю девочку

По данному факту проводится проверка.

В Московском районе Петербурга самокатчица сбила семилетнюю девочку, о чем стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел днём 28 марта, за рулём электросамоката находилась женщина, которая у дома №12 по Звёздной улице сбила 7-летнюю девочку. Ребёнок ударился о самокат левым виском, получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

По данному факту проводится проверка.

В удовлетворительном состоянии ребёнка доставили в детскую больницу. Проводится проверка.

Стало известно, что оператор кикшеринга ограничил возможность въезда на электросамокатах на ЗСД.

Фото: Piter.tv