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Электросамокатам запретили кататься на Невском проспекте и Дворцовой площади
Сегодня, 16:32
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Электросамокатам запретили кататься на Невском проспекте и Дворцовой площади

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В комитете по транспорту отметили, что некоторые компании сами решили приостановить деятельность на выделенной территории.

В среду, 9 июня, в комитете по транспорту прокомментировали приостановку работы некоторых кикшерингов в Петербурге, передает "Петербургский дневник".

В ведомстве уточнили, что сервисы приняли решение приостановить работу самостоятельно – таких требований к ним никто не предъявлял. 

По итогам совещания рабочей группы по электросамокатам, на котором были подписаны соглашения с сервисами, на движение по Невскому проспекту и Дворцовой площади самокатов наложили полный запрет.  Ограничит движение и Евро-2020, самокатчикам не разрешат ездить по улицам, где разместят фан-зоны, у стадиона и мест отправки и прибытия шаттлов. Также скорость движения снизили до 10 километров в час.

В комитете отметили, что рекомендации приняты ради обеспечения безопасности передвижения всех участников движения на период проведения чемпионата Европы и на период сезонного использования самокатов. 

Ранее мы писали, что скорость самокатов ограничат до быстрого шага в Петербурге.

Фото: Piter.tv; комитет по транспорту

Теги: самокаты, электросамокаты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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