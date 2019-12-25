  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Самой красивой замужней женщиной мира стала многодетная петербурженка
Сегодня, 14:36
460
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Самой красивой замужней женщиной мира стала многодетная петербурженка

0 0

Многодетная мама в юности работала моделью в Милане.

В субботу, 13 ноября, прошел финал международном конкурсе красоты Mrs. Top of the WORLD 2021. Победительницей стала Ксения Давыдова из Петербурга. В финале приняли участие женщины в возрасте от 22 до 45 лет.

Многодетная мама в юности работала моделью в Милане, сейчас 29-летняя петербурженка воспитывает троих детей. Ксения Давыдова по образованию специалист по связям с общественностью, а также финансист. У Давыдовой  собственный благотворительный проект помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Также она амбассадор федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" по благоустройству Петербурга.

Добавим, что конкурс проходил в онлайн режиме. Участницы присылали свои фото в национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях. Также они показали творческий номер и презентовали себя с помощью видеовизитки.

Ранее петербуржец рассказал о жизни дочки после получения титула "Принцесса красоты".

Фото: Федерация Миссис Санкт-Петербурга

Теги: конкурс красоты, победитель, финал
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии