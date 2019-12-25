Самой красивой замужней женщиной мира стала многодетная петербурженка

Многодетная мама в юности работала моделью в Милане.

В субботу, 13 ноября, прошел финал международном конкурсе красоты Mrs. Top of the WORLD 2021. Победительницей стала Ксения Давыдова из Петербурга. В финале приняли участие женщины в возрасте от 22 до 45 лет.

Многодетная мама в юности работала моделью в Милане, сейчас 29-летняя петербурженка воспитывает троих детей. Ксения Давыдова по образованию специалист по связям с общественностью, а также финансист. У Давыдовой собственный благотворительный проект помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Также она амбассадор федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" по благоустройству Петербурга.

Добавим, что конкурс проходил в онлайн режиме. Участницы присылали свои фото в национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях. Также они показали творческий номер и презентовали себя с помощью видеовизитки.

Ранее петербуржец рассказал о жизни дочки после получения титула "Принцесса красоты".

Фото: Федерация Миссис Санкт-Петербурга