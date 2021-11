Петербуржец рассказал о жизни дочки после получения титула "Принцесса красоты"

Мужчина заявил, что девушка понимает всю ответственность и хочет стать достойным примером для сверстниц.

Отец школьницы из Петербурга, которая завоевала второе по значимости место в международном конкурсе красоты среди подростков Miss Teen TOP of the World – Princess TOP of the World 2021, рассказал о жизни дочери после получения титула. В беседе с 78.ru мужчина заявил, что девочка очень рада награде. Она понимает всю ответственность и хочет стать достойным примером для сверстниц.

В ближайший год Виктории предстоит участвовать в благотворительных и социально значимых мероприятиях. Вместе с прошлогодней победительницей конкурса Алексашей Роговой девушка будет поддерживать участниц предстоящего Miss TEEN Russia 2022.

Рекламных предложений школьнице пока не поступало. Ее приглашали только на интервью. О модельной карьере она не задумывается.

Ранее мы писали, что Виктория хочет пойти по стопам мамы и стать врачом.

Фото: пресс-служба федерации "Миссис Санкт-Петербург"