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Школьницу из Петербурга признали одной из самых красивых девочек мира
Сегодня, 20:54
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Школьницу из Петербурга признали одной из самых красивых девочек мира

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Как рассказала родители девочки, Виктория - коренная петербурженка, более того, девочка является потомком одной из ветвей династии Романовых. 

В воскресенье, 7 ноября, стало известно, что петербургская 14-летняя школьница Виктория Иванова стала одной из самых красивых девочек мира. Виктория Иванова завоевала второй по значимости титул на международном конкурсе красоты среди тинейджеров Miss Teen TOP of the World – Princess TOP of the World 2021.

С детства девочка занималась балетом, а сейчас увлеклась вокалом и игрой на укулеле. Она создает кавер-версии популярных российских песен. Виктория рассказала, что в будущем хочет связать свою профессию с медициной, чтобы пойти по стопам мамы, продолжить врачебную династию и помогать людям. 

Как рассказала родители девочки, Виктория - коренная петербурженка, более того, девочка является потомком одной из ветвей династии Романовых. 

В семье многие годы хранят историю прапрабабушки девочки: в XIX веке накануне революции она была подкинута в детский дом, причастность к императорской династии доказывает одеяло с фамильными вензелями, в котором ее нашли.

написали в пресс-службе федерации "Миссис Санкт-Петербург"

Добавим, в конкурсе красоты и талантов среди подростков от 13 до 19 лет Miss Teen TOP of the World приняли участие девочки-подростки из России, Великобритании, Италии, Израиля и других стран. 

Ранее Piter.tv писал, что в финал конкурса "Миссис Санкт-Петербург 2021" прошло беспрецедентное количество участниц.

Фото: пресс-служба федерации "Миссис Санкт-Петербург"

Теги: конкурс красоты, школьница
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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amenisov
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