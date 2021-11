Школьницу из Петербурга признали одной из самых красивых девочек мира

Как рассказала родители девочки, Виктория - коренная петербурженка, более того, девочка является потомком одной из ветвей династии Романовых.

В воскресенье, 7 ноября, стало известно, что петербургская 14-летняя школьница Виктория Иванова стала одной из самых красивых девочек мира. Виктория Иванова завоевала второй по значимости титул на международном конкурсе красоты среди тинейджеров Miss Teen TOP of the World – Princess TOP of the World 2021.

С детства девочка занималась балетом, а сейчас увлеклась вокалом и игрой на укулеле. Она создает кавер-версии популярных российских песен. Виктория рассказала, что в будущем хочет связать свою профессию с медициной, чтобы пойти по стопам мамы, продолжить врачебную династию и помогать людям.

Как рассказала родители девочки, Виктория - коренная петербурженка, более того, девочка является потомком одной из ветвей династии Романовых.

В семье многие годы хранят историю прапрабабушки девочки: в XIX веке накануне революции она была подкинута в детский дом, причастность к императорской династии доказывает одеяло с фамильными вензелями, в котором ее нашли. написали в пресс-службе федерации "Миссис Санкт-Петербург"

Добавим, в конкурсе красоты и талантов среди подростков от 13 до 19 лет Miss Teen TOP of the World приняли участие девочки-подростки из России, Великобритании, Италии, Израиля и других стран.

