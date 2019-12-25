В финал конкурса "Миссис Санкт-Петербург 2021" прошло беспрецедентное количество участниц

В финал прошли 54 петербурженки в возрасте от 26 до 53 лет.

В среду, 22 сентября, в пресс-службе Федерации "Миссис Санкт-Петербург" сообщили Piter.tv о беспрецедентном количестве финалисток. 54 петербурженки в возрасте от 26 до 53 лет вступили в борьбу за титулы "Миссис Санкт-Петербург 2021" и "Миссис Ленинградская область 2021". Благодаря этому конкурс стал крупнейшим в России городским конкурсом красоты для замужних женщин и мам. Победительница представит Петербург на национальном конкурсе красоты "Миссис Россия 2021".

Заявок на участие было отправлено более 300. По словам руководителя федерации Натальи Роговой, конкурс остается крупнейшим в стране второй год. В этом году участие в конкурсе принимают женщины в возрасте от 23 до 56 лет. Среди них многодетные мамы – у одной из участниц 6 детей, у нескольких финалисток есть внуки. Финал состоится 3 ноября в большом концертном зале отеля Санкт-Петербург.

Особое внимание было уделено экологическим проектам: 4 сентября девушки очистили Канонерский остров и убрали более 6 тонн мусора. 11 сентября финалистки высаживали саженцы сосны в рамках акции "Посади лес" и многое другое. К финалу девушки готовятся в ежедневном режиме.

Конкурс проходит с 2010 года, участие в нем принимают замужние женщины и мамы любого возраста.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет конкурс "Лучший водитель автобуса-2021".

Фото: Федерация "Миссис Санкт-Петербург"