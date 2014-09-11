В Петербурге пройдет конкурс "Лучший водитель автобуса-2021"

Он состоится с 21 по 23 сентября.

С 21 по 23 сентября в Петербурге пройдет всероссийский конкурс "Лучший водитель автобуса-2021". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В конкурсе примут участие 80 лучших водителей со всей страны. Петербург представят 5 водителей ГУП "Пассажиравтотранс", среди которых есть и победитель конкурса 2017 года.

Так, 21 сентября участники будет соревноваться в категории "водители автобусов большой вместимости", 22 сентября – состоятся заезды в категории "автобусы средней вместимости". 23 сентября всех участников ждет экзамен на знание ПДД. В этот же день объявят имена победителей.

Напомним, что в следующем году в Петербурге начнется транспортная реформа. Она пройдет в три этапа: первый – перевозчики выводят на маршруты 800 новых автобусов с сохранением трассы следования; второй и третий этапы – на новые маршруты и маршруты с изменением трасы выводятся еще 2 000 автобусов в течение двух месяцев. Смольный определил перевозчиков первых 10 лотов автобусных маршрутов в 2022 году.

Фото: Piter.tv