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После удара качелью по голове в Мозолево проводится доследственная проверка
Сегодня, 10:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

После удара качелью по голове в Мозолево проводится доследственная проверка

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Юноша сильно раскачал металлическую качель, не успел отбежать и получил удар качелью по голове.

В Бокситогорском районе следователи устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетнего на детской площадке. Об этом сообщили в СК по Ленинградской области.

Следственным отделом по Бокситогорску проводится доследственная проверка по факту травмирования 15-летнего подростка. По данным следствия, 17 июля юноша, находясь на детской площадке в деревне Мозолево, сильно раскачал металлическую качель, не успел отбежать и получил удар качелью по голове. С полученными повреждениями несовершеннолетний был госпитализирован в больницу. На данный момент жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

Назначены необходимые экспертизы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: unsplash (Aaron Burden)

Теги: качель, подростки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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