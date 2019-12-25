Самоизоляция утроила число уязвимых компьютеров в России

В конце мая уязвимы были 101 000 компьютеров.

Эксперты российской компании DeviceLock, работающей в области кибербезопасности, выяснили, что с начала апреля втрое выросло число уязвимых компьютеров. Об этом сообщил "Коммерсант".

В конце мая уязвимы для несанкционированного удаленного доступа по протоколу RDP были 101 000 компьютеров на территории РФ – это на 230% больше, чем в начале апреля. Эксперты объяснили этот рост увеличением количества серверов.

Как отметил директор экспертного центра Positive Technologies Алексей Новиков, у сканирующих сеть в поисках уязвимых компьютеров ботнетов появились новые цели, когда компании стали спешно переводить сотрудников на удаленную работу. В апреле 11% компаний с нуля организовывали удаленный доступ, еще 41% предприятий масштабировали его.

Самый простой способ организовать такой доступ - использовать протокол RDP. Он и является популярной мишенью у хакеров, которые пытаются при помощи ботнетов подбирать пароли к учетным записям пользователей и подключаться к их системам.

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