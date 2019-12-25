Самоходная амфибия из Петербурга готовится заменить зарубежную технику

Российская амфибийная машина будет выполнять задачи на воде и суше.

В Санкт-Петербурге на площадке Кингисеппского машиностроительного завода представили опытный образец самоходной машины-амфибии российского производства. Разработку планируют запустить в серийное производство в 2027 году, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по промышленной политике, инновациям и торговле города.

По данным предприятия, новая амфибия способна выполнять работы на суше, в воде и на стыке водных поверхностей. Ранее аналогичные задачи решались с помощью шведской техники, поставки которой в Россию прекращены.

Машина оснащена гидравлической ледорезной установкой, что позволяет использовать её для вскрытия льда, прорезания каналов, установки боновых заграждений, нефтесборщиков и проведения противопаводковых мероприятий. Также техника может применяться для предотвращения дефицита кислорода в водоёмах.

Гендиректор КМЗ Анатолий Русин отметил, что на создание прототипа и комплект конструкторской документации было потрачено около 40 млн руб. Дополнительные средства направят на испытания и доработку узлов.

В дальнейшем амфибию планируют передать в эксплуатацию компаниям "ЭкоСервис" и ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что строительство первого участка КАД-2 длиной 82 км начнется в Петербурге в 2026 году.

Фото: Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга