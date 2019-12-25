Самое просторное предложение массового рынка РФ найдено в Петербурге

Уникальная квартира-гигант в Петербурге вызвала ажиотаж.

Аналитики сообщили, что крупнейшая по количеству комнат квартира на массовом рынке России выставлена на продажу в Санкт-Петербурге, а ее стоимость достигает 32 млн рублей.

На рынке появилось девятикомнатное жилье площадью "195,6 квадратного метра". Объявление уточняет, что в квартире расположены "четыре спальни", кабинет, кухня площадью "12 квадратных метров", а также "три балкона и лоджия" и "три санузла". Квартира полностью меблирована и оснащена бытовой техникой. Объект находится в Приморском районе, откуда открывается вид на акваторию Финского залива.

Вторую позицию по масштабам среди объектов массового сегмента занимает пятикомнатная квартира в Новосибирске площадью "145,9 квадратного метра". Она продается за "19,9 миллиона рублей". Объект расположен в доме 2008 года строительства и включает кухню-гостиную на "20 квадратных метров", меблированные комнаты, два балкона, кладовую, гардероб и два санузла.

Третье место занимает квартира в Казани площадью "106 квадратных метров" стоимостью "18,9 миллиона рублей". Жилье размещено в Советском районе в доме 2002 года постройки и оснащено тремя лоджиями. Квартира предлагается к продаже с ремонтом и мебелью.

Ранее сообщалось, что самая дешевая квартира в России стоит 450 тыс. рублей.

Фото: freepik (wirestock)