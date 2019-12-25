Квартира продается в одном из жилых комплексов в Москве.

Самое большое жилье в России продают за 2,8 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя "Циан. Аналитики" Алексея Попова.

Квартира продается в одном из жилых комплексов в районе Раменки на Минской улице в Москве. В объявлении отмечается, что продается целый подъезд, который можно поделить на восемь объектов с террасами, балконами и патио, десять машиномест и девять келлеров. По словам эксперта, такие сделки ориентированы на иной характер использования. Он подчеркнул, что покупатель вряд ли будет жить в этом объекте, а перепродаст после деления на более мелкие блоки.

Площадь продаваемой квартиры составляет более 1,6 тыс. квадратных метров. Вторым по размеру стал пентхауз с терасой на крыше в Пресненском районе столицы (1 080 кв.м.). Эту квартиру продают за 1,2 млрд рублей.

