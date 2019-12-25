Саммит Россия — Африка ограничит движение по дороге в Пулково

Ожидается большая нагрузка на Пулковское и Петербургское шоссе, Витебский и Московский проспекты.

Проезд к Пулково будет ограничен во время проведения саммита Россия — Африка. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ожидается большая нагрузка на Пулковское и Петербургское шоссе, Витебский и Московский проспекты.

Кроме того, с 24 по 30 июля сузят проезжую часть на пути к воздушной гавани Петербурга и Петербургском шоссе – на пересечении с улицей Соколиной и на Пулковском шоссе у дома 53к2.

Запретят движение транспорта на нескольких участках:

– до 30 июля – на улице Стартовой от улицы Быковской до Внуковской;

– с 24 по 30 июля – на улице Домодедовской от улицы Пилотов до Внуковской и на улице Внуковской от дома 2 до улицы Домодедовской;

– с 26 по 28 июля – на Петербургском шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта, на Усть-Славянском шоссе и улице Сарицкой.

С 24 по 30 июля не получится остановиться на улице Пилотов от Домодедовской до Стартовой, Стартовой – от улицы Пилотов до Быковской, улицы Домодедовской от Пилотов до улицы Внуковской.

27 и 28 июля с 07:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 въезд в поселок Шушары и выезд оттуда будут закрыты.

Подробнее с ограничениями и запретами в движении транспорта в связи с проведением саммита Россия — Африка можно ознакомиться на сайте Смольного.

Ранее на Piter.TV: в Смольном проинспектировали готовность Петербурга к саммиту Россия — Африка.

Фото: Piter.TV