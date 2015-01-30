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Саммит "Россия-Африка" пройдет в Петербурге в 2023 году
Сегодня, 18:29
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Саммит "Россия-Африка" пройдет в Петербурге в 2023 году

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Первый саммит "Россия-Африка"  прошел в Сочи в 2019 году.

В следующем году в Петербурге запланировали проведение саммита "Россия-Африка". Об этом в среду, 27 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Она написала, что "покидаем Африканский континент под ливень — хорошая примета. Спасибо, друзья, и ждем вас в Питере в следующем году на саммит Россия — Африка".

Напомним, первый саммит "Россия-Африка" прошел в Сочи в 2019 году. Он проходил под девизом "За мир, безопасность и развитие".

Ранее Франция поддержит план Еврокомиссии по сокращению потребления газа. Аньес Панье-Рюнаше объяснила позицию Парижа по вопросу энергетики.

Фото: phxere
 

Теги: 2023, африка, саммит
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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