Саммит "Россия-Африка" пройдет в Петербурге в 2023 году

Первый саммит "Россия-Африка" прошел в Сочи в 2019 году.

В следующем году в Петербурге запланировали проведение саммита "Россия-Африка". Об этом в среду, 27 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Она написала, что "покидаем Африканский континент под ливень — хорошая примета. Спасибо, друзья, и ждем вас в Питере в следующем году на саммит Россия — Африка".

Напомним, первый саммит "Россия-Африка" прошел в Сочи в 2019 году. Он проходил под девизом "За мир, безопасность и развитие".

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Фото: phxere

