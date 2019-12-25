Самым запоминающимся "дневником цветения" считают страницу Ботанического сада

"Дневники цветения" ведут в соцсетях для россиян, соблюдающих режим самоизоляции.

Чтобы россияне не скучали по прогулкам в парках и садах, работники парков и оранжерей начали вести "дневники цветения" в соцсетях, где показывают расцветающие растения на фотографиях и видеозаписях.

Так, одним из самых запоминающихся "дневников" "Россияйская газета" считает страницу в соцсети петербургского Ботанического сада.

Подписчики группы могут увидеть как расцветают крокусы, ирисы, подснежники, мускари, сон-травы, форзици, другие оранжерейные растения и даже корица. Также работники сада устраивают нлайн-экскурсии по галереям.

Ранее мы писали, что в Петербурге пытаются пристроить утенка, спасенного от чаек.

Фото: "Ботанический сад БИН РАН" / Вконтакте