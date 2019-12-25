Самым богатым вице-губернатором Петербурга вновь стал Максим Соколов

Его заработок за 2020 год составил 17,8 млн рублей.

Правительство Петербурга отчиталось о своих доходах за 2020 год. Самым богатым вице-губернатором города второй год подряд признан Максим Соколов. Его заработок в прошлом году составил 17,8 млн рублей.

Стоит отметить, что при переходе на госслужбу доход Соколова сократился в 14 раз. До назначения на должность вице-губернатора он был заместителем генерального директора ПАО "Группа ЛСР" и получал в разы больше.

Второе место в списке самых богатых вице-губернаторов со значительным отрывом от Соколова занял Николай Бондаренко, курирующий сферу ЖКХ. В 2020 году он заработал 6,6 млн рублей.

В первую тройку списка также попал руководитель администрации губернатора Валерий Пикалев. За год его доход вырос в два раза и составил 5,3 млн рублей. Кроме того, у него зафиксировали самый крупный автопарк среди коллег. В собственности Пикалева Mercedes-Benz, три мотоцикла, катер и снегоболотоход.

В топ-5 попали Владимир Княгинин, отвечающий за науку в городе (5,1 млн рублей) и Олег Эргашев, курирующий комитет по здравоохранению (4,4 млн рублей).

Доходы остальных губернаторов: Эдуарда Батанова, Ирины Потехиной, Николая Линченко и Александра Бельского не превышают 4 млн рублей.

Ранее были опубликованы сведения о доходах депутатов ЗакСа Петербурга за 2020 год.

Фото: ВКонтакте / Максим Соколов