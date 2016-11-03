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Самый таинственный репортаж в честь Halloween от Piter.TV

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В "Ледовом дворце" прошло завораживающее шоу со звездами на льду по мотивам романа "Дракула", приуроченное к празднованию Halloween.

В “Ледовом дворце” 29 октября состоялся мюзикл на льду по произведению Брэма Стокера “Дракула”. В постановке приняли участие чемпионы России по фигурному катанию, а также артист Иван Охлобыстин и солист музыкальной группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий.

В центре южета - любовная история между Миной и Джонатана, а также юной Люси  - первой жертве, которую укусил вампир Ван Хельсинг.
 
За Иваном Охлобыстином закреплена партия Ван Хельсинга, а лидер Animal ДжаZ сыграл роль слуги Дракулы. Саундтрек к спектаклю записал петербургский композитор Алексей Галинский - создатель музыкального сопровождения ко многим выступлениям на льду, а также музыки для фильма “Бой с тенью”. Постановка также привлечет зрителей красочными спецэффектами, аудио-визуальными решениями и инсталляциями.
 
Опасные трюки, полеты под куполом ледового, истории про мистику вокруг постанвки и завораживающее шоу от лучших фигуристов России - все это мотрите в нашем самом таинственном репортаже!
 
Видео: Piter.TV
Леся Сапожникова и Дарья Молчанова
Теги: halloween , хэллоуин
Категории: Культура Театры Мировые новости Новости России Новости СПб Лента новостей

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