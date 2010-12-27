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Школьники по всей России сдают самый массовый ЕГЭ
Сегодня, 11:08
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Lolita.Dubovik98

Школьники по всей России сдают самый массовый ЕГЭ

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3 июня проходит экзамен по русскому языку.

В понедельник, 3 июня, школьники по всей стране сдадут второй обязательный предмет - русский язык. По данным Рособрнадзора, на экзамен зарегистрировано 674 тысячи старшеклассников. Минимальный проходной балл в высшие учебные заведения составляет 36 баллов, а для получения аттестата о среднем образовании необходимо набрать хотя бы 24 балла. 

Впереди у выпускников экзамен по иностранным языкам, физике, обществознанию, биологии и информатике и ИКТ. 

Результаты экзамена по русскому языку школьники узнают не позднее 20 июня.

Ранее мы писали, что хакеры атакуют ресурсы ЕГЭ.

Фото: pixabay

 

Теги: единый государственный экзамен, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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