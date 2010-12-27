Школьники по всей России сдают самый массовый ЕГЭ

3 июня проходит экзамен по русскому языку.

В понедельник, 3 июня, школьники по всей стране сдадут второй обязательный предмет - русский язык. По данным Рособрнадзора, на экзамен зарегистрировано 674 тысячи старшеклассников. Минимальный проходной балл в высшие учебные заведения составляет 36 баллов, а для получения аттестата о среднем образовании необходимо набрать хотя бы 24 балла.

Впереди у выпускников экзамен по иностранным языкам, физике, обществознанию, биологии и информатике и ИКТ.

Результаты экзамена по русскому языку школьники узнают не позднее 20 июня.

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