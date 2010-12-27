Хакеры продолжают атаковать ресурсы ЕГЭ

Это не повлияло на ухудшение обработки результатов экзамена.

По данным пресс-службы Рособрнадзора, 31 мая и 1 июня интернет-ресурсы ведомства были подвержены DDoS-атакам. Это происшествие никак не повлияло на проверку написанных ранее экзаменов.

Для борьбы с хакерской атакой были использованы различные средства противодействия. Благодаря этим мерам работоспособность сайта продолжала оставаться высокой, обработка результатов государственного экзамена продолжалась без сбоев.

Напомним, что 27 мая школьники написали первый экзамен по литературе и географии, 29 мая школьники сдали математику, а 31 мая прошли экзамены по истории и и химии.

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