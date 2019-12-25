Самый дешёвый дом в Ленобласти можно снять на сутки за 500 рублей

Самый дорогой дом обойдется в 80 тыс. рублей за сутки.

В пятницу, 29 октября, портал "Загородное обозрение" поделился с Piter.tv результатами анализа рынка, согласно которым самый дешевый дом в Ленинградской области можно снять на сутки за 500 рублей. Самый дорогой вариант обойдется в 160 раз дороже.

В конце октября на рынке краткосрочной аренды частных домов Ленинградской области экспонируется 608 объектов. Самый широкий выбор загородных домов представлен во Всеволожском районе. Здесь в экспозиции находится 190 лотов или 31,25% от общего числа предложений. При этом на три района: Всеволожский, Выборгский и Приозерский приходится 67,27% всего предложения в сегменте. Самый скромный выбор, а точнее, полное его отсутствие, отметили в Тихвинском районе.

Самые дорогие объекты выставлены в Выборгском районе. На втором и третьем месте – Всеволожский и Ломоносовский районы. Самым бюджетным районом по среднему уровню ставок стал Лодейнопольский.

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Фото: Piter.tv