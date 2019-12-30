Под Екатеринбургом планируют построить крупнейший в мире православный храм

В проекте готовы участвовать китайские инвесторы.

Схиигумен Сергий задумал построить под Екатеринбургом крупнейший в мире христианский храм, сообщило издание Znak.com 20 января.

Проект уже одобрил духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий. Есть информация, что в проекте заинтересованы инвесторы из Китая. Гости из Поднебесной хотят узнать о царской семье и пройти обряд крещения на Урале.

Собор Софии Премудрости Божией составит 77 метров в высоту и вместит 37 тысяч прихожан. Участок под храм с 2002 года ссорит верующих и фермеров, однако суд встал на сторону последних. В последние годы земледельцы начали жаловаться на давление со стороны: их вынуждали продать участок за некрупную сумму. Продажа все-таки состоялась, но об ее условиях умалчивается.

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