Изменения опубликованы на сайте Русской православной церкви.

РПЦ изменила правила крещения детей. Теперь это можно делать под именами святых других православных церквей мира. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на сайт Русской православной церкви.

Если креститься хочет взрослый человек, но его имя не имеет аналога в месяцесловах, то он может самостоятельно выбрать себе крестильное имя, "желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским". Эксперты сочли, что традиция не учитывает многообразие практик. Они добавили, что выбирать имя ребенку должны родители по библейской традиции.

Синод также исключил ограничения в таинствах и поминовении людей, носящих имена любых поместных православных церквей. Подчеркнуто недопущение ограничений по отношении к тем, кто носит национальное православное имя. Под именами в "в иных национальных звучаниях" понимаются созвучные Джон (Иоанн), Жанна (Иоанна) и другие.

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