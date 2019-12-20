Однако он не готов вносить изменения во все церковные службы.

Патриарх Кирилл допустил проведение некоторых богослужений на русском языке. Однако он добавил, что полный перевод не приведет к пользе. Об этом глава РПЦ рассказал в рамках заседания Епархиального собрания города Москвы. Некоторые церковные службы плохо понимаются прихожанами. Им тяжело различать церковнославянский язык. В частности, это касается наиболее сложных текстов, таких как паремийные и апостольские чтения.То же самое касается Евангелия при совершении треб, Четвероевангелия на Страстной седмице.

Возникают идеи перевести все богослужение на современный русский язык, сократить его изменяемые части. Полагаю, что именно такие решения не принесут пользы. прокомментировал патриарх

Если общины к этому готовы, то глава РПЦ дает добро на произнесение речей на русском языке. Для вынесения решения руководители должны ориентироваться на мнение им прихода. Одни прихожане обрадуются нововведению, другие - воспримут в отторжением. Последние ориентируются на выработанную многолетнюю привычку.

Основной задачей священников патриарх Кирилл считает просветить прихожан, помочь им понять содержание православного богослужения.

Ранее Piter.tv писал о том, что патриарх Кирилл усмотрел опасные тенденции в законопроекте о домашнем насилии.

Видео: YouTube/russianchurch