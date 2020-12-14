На Балтийском заводе залили самый большой гребной винт в истории предприятия

Деталь предназначена для танкера-продуктовоза проекта MR-50.

На Балтийском заводе в Петербурге залили самый большой гребной цельнолитный винт в истории предприятия. Как рассказали в пресс-службе завода, заливка огромной детали для трех танкеров-продуктовозов проекта MR-50 прошла 26 марта.

Всего специалисты изготовят четыре бронзовых цельнолитых винта диаметром 6,8 метра, спроектированных самим заводом из расчета обеспечения безопасной круглогодичной навигации и ледового класса 1В. Известно, что для производства жидкого металла для заливки формы использовали три плавильные печи, после чего металл сливали в ковши и поочередно заливали в литейную форму через специальную чашу. Процесс плавки металла занял порядка 8 часов.

Заливочная масса гребного винта составила 38 тонн, после отрезки прибылей и литников и полной механической обработки деталь "похудеет" до 23 тонн. Изготавливать такой винт будут около года.

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Фото: пресс-служба Балтийского завода