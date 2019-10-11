Петербургские правоохранители обыскивают офис "Строительно-монтажного треста №1"

Расследование дела продолжается, запланированы дальнейшие оперативные мероприятия.

В четверг, 25 марта, в офис "Строительно-монтажного треста №1" нагрянули с обысками: возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на представителя в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Подробности пока не раскрывают. Офис компании расположен на улице Марата в Петербурге. Отметим, что данное предприятие является филиалом "дочки" РЖД. Правоохранители проверяют документацию бухгалтерии.

Расследование уголовного дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество" продолжается.

Ранее мы писали, что жителю Ленобласти оторвало руки после вскрытия снаряда времен ВОВ.

Фото: Piter.TV