Аналитики сообщили петербуржцам, какие профессии будут популярны этой осенью

Большинство специальностей из списка имеют сезонный спрос.

В грядущем сезоне ожидается сезонный спрос на сотрудников в сферах науки и образования. Также будут востребованы фитнес-тренеры и работники салонов красоты, возможен активный найм в сфере авто, транспортном и рабочем секторах. Об этом сообщили аналитики сервиса HH.ru.

Как показывает исследование, наибольший рост числа вакансий за последние недели наблюдается в сфере медицины.

С февраля увеличивается спрос на сервисных инженеров, причём в различных отраслях. По данным руководителя пресс-службы hh.ru Северо-Запад Марии Бузуновой, 23% вакансий для этой профессии размещены компаниями, которые занимаются промышленным оборудованием, техникой, выпуском станков и комплектующих. Другие 16% рабочих предложений приходятся на IТ-сектор, а ещё 13% – на приборостроение.

Ранее стали известны самые востребованные специальности в петербургских колледжах.

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