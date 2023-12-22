Названы самые распространённые виды рака в Петербурге

В 2022 году было выявлено 21 345 новых случаев злокачественных новообразований, а в 2023 году этот показатель составил 22 645 человек.

Количество выявленных онкологических заболеваний Петербурге увеличилось. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению в социальных сетях.

В 2022 году было выявлено 21 345 новых случаев злокачественных новообразований, а в 2023 году этот показатель составил 22 645 человек. Больше всего случаев рака молочной железы (3861 случай), затем новообразования кожи (3160 случаев) и рак предстательной железы (2589 случаев).

В городе сейчас работает 1592 коек для онкологических больных, а также функционируют 19 центров амбулаторной онкологической помощи.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор Петербурга назвал алкоголь и табак главными причинами рака.

Фото: Piter.TV