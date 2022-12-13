Стали известны самые популярные вакансии среди петербуржцев за прошлый год

На первое место в списке претендовали почти 44 тыс. кандидатов.

Специалисты сервиса HH.ru перечислили вакансии с наибольшим числом откликов в Петербурге за 2022 год. Судя по данным исследования, самой популярной из них стала должность оператора дистанционной обработки данных. Кандидатам обещали зарплату до 70 тыс. рублей на руки: на это предложение откликнулось почти 44 тысяч человек, сообщает сервис по поиску работы hh.ru.

Второе место в топе заняла вакансия "специалист по дистанционной проверке онлайн-заявок", а третье – предложение для упаковщиков заказов.

Наиболее популярной должностью по меркам всей страны стала удалённая вакансия сотрудника поддержки поиска "Яндексе".

Ранее мы сообщили о том, что отрасли с самыми высокими зарплатами перечислили в Петербурге.

Фото: Piter.TV