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Отрасли с самыми высокими зарплатами перечислили в Петербурге
Сегодня, 13:06
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Отрасли с самыми высокими зарплатами перечислили в Петербурге

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Некоторые представители отраслей-лидеров рейтинга получает от 20 тыс. рублей в месяц.

В Северной столице перечислили вакансии, оклад на которых может превышать 200 тыс. рублей в месяц. Как показали данные пресс-службы "HeadHunter Северо-Запад", наибольшее число высокооплачиваемых предложений (17%) встречается в сферах строительства и недвижимости.

Также в пятёрке денежных отраслей оказалась сфера IT, медицины, финансов и рейтела. Не так просто найти высокооплачиваемые вакансии в Северной столице работникам  искусства, культуры, ЖКХ и коммуникаций. 

Кроме того, в компании отметили, что с 2023 года почти 50% работодателей намерены поднять сотрудникам зарплату на 5% от действующего уровня. 

Ранее мы сообщили о том, что 74% петербуржцев планируют изменить карьеру в 2023 году.

Фото: Piter.TV

Теги: зарплаты, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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