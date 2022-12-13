74% петербуржцев планируют изменить карьеру в 2023 году

Отмечается, что 15% петербуржцев, прошедших опрос, хотят заняться своим бизнесом.

В рамках опроса 74% опрошенных рассказали, что что планируют в 2023 году изменить свой карьерный трек. Об этом 3 января сообщают данные опроса, который провели аналитики сервиса "HeadHunter Северо-Запад".

Еще 59% респондентов заявили, что хотят обучиться новым навыкам в своей прежней профессии. Еще 46% хотят углублять свою экспертизу и развивать уже имеющиеся компетенции по своей специальности.

Отмечается, что 15% петербуржцев, прошедших опрос, хотят заняться своим бизнесом. Наибольшая доля таких респондентов зафиксирована в сфере маркетинга, среди начинающих специалистов, а также у респондентов из сферы продаж и бухгалтерии.

Каждый десятый опрошенный в Петербурге (10%) в новом году не будет вообще ничего менять в своей карьере, а 17% пока что находятся в неведении, что хотят делать в будущем.

Фото: Piter.tv