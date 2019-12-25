Петербург оказался первым в списке самых культурных городов РФ

Северная столица признана самым культурным городом в России. Такие данные приводит издание "Газета.Ru", ссылаясь на исследование 2022 года от сервиса "Работа.Ру".
Рейтинг составляли на основе опроса россиян. Так, 57% респондентов поставили Петербург на лидирующую позицию. Граждане оценили большое количество культурных учреждений, вузов и научно-исследовательских центров в городе на Неве.
На втором месте оказалась российская столица с 39% голосов. По мнению опрошенных, Москва обладает научным потенциалом и более качественным высшим образованием, чем в других регионах. Как и в случае с Петербургом, было отмечено значительное количество музеев и театров.
Замыкают лидирующие позиции Новосибирск, Екатеринбург и Казань.
Ранее мы сообщили о том, что в топ-10 по уровню зарплаты выпускников вошли 2 вуза Петербурга.
Фото: Piter.TV
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